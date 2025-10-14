ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-16 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM 2025 fuarı, 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye bu yıl, 28 firmanın katılımıyla temsil ediliyor. Katılımcılar, uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve işbirliği olanaklarını değerlendiriyor. Fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor.

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi ve içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'de dizi filmlerin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyor ve bu diziler ülkenin yumuşak gücü olarak kültür diplomasisine katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk içerik sektörünün dünyadaki yükselişini kalıcı kılmak ve daha ileri taşımak için yapımcı ve satış ajanslarının uluslararası fuarlarda güçlü biçimde yer almasını destekleyerek, ülkenin küresel içerik pazarındaki etkisini büyütmeyi amaçlıyor.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu