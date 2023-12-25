Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

2019'da Balkan Botevgrad'da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022'de de U-BT Cluj-Napoca'da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia'nın formasını giydi.

Milli sporcular, 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı

Milli sporcular, 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı

34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown ’ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown." ifadelerine yer verildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.