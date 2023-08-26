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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Ligde şampiyonluğa ulaşacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

İkinci devre ise 14 Ocak 2024'te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 'nde son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2024'te yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16 takımla tek grupta çift devre şeklinde oynanacak ligin ilk yarısı, 24 Aralık'ta tamamlanacak.

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