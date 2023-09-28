Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu, uzun ve geniş araçların geçişini tamamlamasının ardından normale döndü.

MSB: Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları destekliyoruz

MSB: Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları destekliyoruz

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli kapılarından Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan geçmek isteyen trafo yüklü 2 uzun ve geniş araç nedeniyle Damal-Posof-Türkgözü yolunun Posof ilçe girişinin Köprü kavşağında yoğunluk oluştu.

ARDAHAN AA- Modernizasyonun ardından 1 Eylül'de açılışı yapılan Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı, uluslararası taşımacılık açısından sık kullanılan kapılar arasında yer alıyor ve özellikle tır sürücülerince tercih ediliyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.