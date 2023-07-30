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Organizasyonda altın madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Slovenya'nın Maribor kentinde 23 Temmuz'da başlayıp bugün kapanış müsabakalarıyla tamamlanan EYOF'ta , 11 branşta Türkiye'yi temsil eden milli sporcular 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

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