Ankara

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de 14 Mayıs'ta uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy verebilecek.

İstanbul'un "doğu kapısı" Tuzla ile "batı kapısı" Silivri'de de oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor

İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeyi sürdürüyor.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor.

Ülke genelindeki seçmelerin büyük bölümünün bulunduğu megakentte de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için kayıtlı oldukları okullara geliyor.

İstanbul'un "doğu kapısı" Tuzla ile "batı kapısı" Silivri'de de oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Tuzla'da 208 bin seçmen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için 33 okulda kurulan 563 sandıkta oy kullanacak.

Silivri'de 151 bin 415 seçmen, Marmara Cezaevi'ne kurulan sandıklar dahil toplam 440 sandıkta cumhurbaşkanını seçmek için demokratik hakkını yerine getirecek.

Gümrüklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Oy verme yerleri

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşıyamayacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek.

Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak.

Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

AA