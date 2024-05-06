Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ülkedeki limanlara gelen ve ülke denizlerindeki gemilerde meydana gelen kazalarda kılavuzluk hizmeti yapan gemiler ve kılavuz kaptanların güvenliğini artırmak amacıyla "Kılavuzluk Hizmetleri Emniyeti Yönergesi" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yönerge 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Yönerge ile Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki gemilere verilen kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve diğer personelin can ve mal emniyetini artıracak dünya standartlarında yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda kılavuz botlarının ulusal ve uluslararası en iyi denizcilik uygulamaları çerçevesinde kabul görmüş can kurtarma malzeme ve araçlarıyla donatılması zorunlu olacak. 15 metre ve üzerindeki kılavuz botlarda hidrolik tahrikli veya elektrikli, 15 metreden küçüklerde ise tercihen elle kumanda edilen denizden adam alma donanımı teçhiz edilecek.

Yeni inşa edilecek kılavuz botlarının sevk sistemleri, denize adam düşmesi durumunda pervaneden korunacak şekilde olacak ve kumanda mahalleri dikey durumda da görüş açısı sağlayacak.

Kılavuz botlarında, mevzuatta belirlenen gemi adamı sayısına ek olarak gemici veya yağcı yeterliliği bulunan en az bir personel bulundurulacak.

Ayrıca emniyeti artırmak ve emniyetli transferi gerçekleştirmek adına, söz konusu botlar, gece şartlarında da görüntü alan, deniz şartlarında kullanılmaya uygun kamerayla donatılacak.

Kılavuz kaptanlar ve bot personeli can yeleği giyecek

Mevzuatta belirtilen emniyet donanımları ve iş kıyafetine ek olarak kılavuz kaptanlar ve kılavuz botu personeli mevsimine göre kışlık veya yazlık can yelekleri giyecekler.

Kılavuz kaptanlar, hareket kabiliyetini kısıtlamayan, transfer esnasındaki tüm hareketlerini gece de kaydedecek özellikte yaka veya kask kamerasıyla donatılacaklar.

Kılavuz kaptanlar ve kılavuz botu personelinin yorgunluk durumu ve kılavuz kaptanların kıdem ve tecrübesi göz önünde bulundurularak vardiya düzeni ve gemi trafik yönetimi planlaması yapılacak, kılavuz kaptanların çalışma ve dinlenme saatleri de kayıt altına alınacak.

Kılavuz kaptanlar için acil durum yönetim planı

Transfer esnasında kılavuz kaptanlar ve kılavuz botu personelince sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti halinde gemi adamları ve kaptanlar, yönerge kapsamında oluşturulan Gemi Adamları Disiplin Komisyonu'na sevk edilecek ve idari işlem uygulanacak.

Bu çerçevede kılavuzluk teşkilatları tarafından, kılavuz kaptan için kara-deniz transferi için "kılavuz kaptan emniyetli transfer prosedürü" ve "acil durum yönetim planı" oluşturulacak.

Transfer esnasında uygun can yeleği ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılmış kılavuz botu kaptanı haricindeki bir personel, emniyetli şekilde transferi için kılavuz kaptana refakat edecek.

Kılavuz botu kaptanı veya kılavuz kaptan tarafından, botun gemiye teması esnasında veya kılavuz kaptanın gemiye transferi öncesinde gemi tarafında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse transfer durdurulacak ve gemi kaptanı uyarılacak. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda transfer iptal edilecek, mümkünse uygunsuzluk video ve fotoğraflarla kılavuz kaptanca kayıt altına alınacak.

Kılavuz kaptan, emniyetli transfer prosedürü kapsamında, kılavuz kaptanlar hariç diğer personel, kılavuz botunun barınma iskelesinde kılavuz kaptanı güvertesine kabul etmesinden tekrar iskeleye geri dönmesine kadar olan tüm safhaları içerecek bir eğitime tabi tutulacak, eğitim 24 ayı geçmeyen aralıklarla yenilenecek.

Kılavuzluk teşkilatlarınca 3 ayda bir olacak şekilde kılavuz kaptanlara ve diğer personele denize adam düşmesi durumunda kurtarılmasına yönelik tatbikat yaptırılacak.

Kılavuz botlarında görev alacak tüm personel çalışacağı bölgede en az 2 ay görev başı eğitimi almadan görevlendirilemeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yönerge ile Türkiye'de deniz yetki alanlarında gemilere verilen kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve diğer çalışma arkadaşlarımızın can ve mal emniyetini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getirdik. Yönergemiz ile limanlarımıza yanaşacak veya limanlarımızdan ayrılacak tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemiler başta olmak üzere birçok gemiye kılavuzluk yapan kaptan ve personelimiz dünya standartlarında güvenliğe sahip olacak."