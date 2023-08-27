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TUGFO yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya'nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi, 1 Eylül'de Selinunte, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak.

Paşabağları Ören Yeri'ndeki etkinlik, gece ışıklandırması yapılan peribacaları arasında gerçekleştirildi.

140 kişilik kadroyla çıkan toplulukta, Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişer, Ayhan Uştuk ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer aldı.

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