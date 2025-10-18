ADANA (AA) - Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Cemile, 13 yaşında beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Koç'un yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.

Atletizme ilgi duymaya başlayan Cemile, 2023'te Seyhan Belediye Spor Kulübünde eğitim almaya başladı.

Azmi ve antrenörünün desteğiyle kısa sürede kendini geliştiren Cemile, 4 Temmuz 2024'te Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya elde etti.

Bu yıl 27-28 Haziran'da İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Cemile, milli takıma girmeye hak kazandı.

İtalya'da 17 Temmuz 2026'da Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenecek Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan Cemile, antrenörüyle Serinevler Atletizm Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

'Çok çabaladım, emeklerimin karşılığını aldım'

Cemile Duran, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ve onu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Hayal ettiği milli formayı giymenin gururunu yaşadığını anlatan Cemile, 'Milli takıma girdiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum, gurur vericiydi. Çok çabaladım, emeklerimin karşılığını aldım. Ailem de benimle gurur duydu. Çok güzel bir duyguydu umarım bunu her zaman yaşarım.' dedi.

Cemile, müsabakalara hazırlanırken kimi zaman zorluklar yaşadığını ama ona rağmen pes etmeden hedefine odaklandığını ifade etti.

Başarıya ulaşmak için mücadelesini hiç bırakmadığını belirten Cemile, şöyle konuştu:

'Dezavantajlı bölgede oturuyorum ve evim sahaya çok uzak. Zorlanıyorum ama buna rağmen haftanın 6 günü okuldan çıkıp buraya geliyorum. Kış aylarında yağmurlu havalarda antrenman yapmam zor oluyordu ama buna rağmen aksatmadan yaptım. Sıcak havalarda da antrenmanlarıma devam ettim. Çok ter döktüm, emek verdim. Yaşadığım tüm zorluklara değdi ve emeğimin karşılığını aldım. Şimdi hedefim 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip gururlandıracağım. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutacağım.'

Antrenör Ahmet Noyan: 'Milli takıma alındığında çok mutlu olduk'

Antrenörü Ahmet Noyan da sporcusuyla daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Altın madalya hedeflediklerini dile getiren Noyan, şunları kaydetti:

'Cemile'yi diğer sporculardan ayıran en büyük özellik hırslı olması. İlk milli takıma alındığında çok mutlu olduk çünkü 3 yıllık bir emek vardı. Bunun karşılığını alabildiğimize sevindik. Milli takıma girmek ikimizin de hayaliydi ve bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzde de Avrupa Şampiyonası var orada da altın madalya alacağına eminim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutacağından şüphem yok.'

Muhabir: Beyza Kaynarpunar