Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1490
ALTIN
431.593
DOLAR
7.2110
STERLİN
9.8567
EURO
8.7064
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...

Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 42’nci yılında mezarı başında anıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
0 Okunma
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Abdi İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya kızı Nükhet İpekçi İzet, Milliyet Gazetesi yazı işleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Demirören Medya çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı ve ardından dualar edildi. Nükhet İpekçi İzet, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 "Geçmiş, geçip gitmediği için bazı sözler sürekli söylenmek zorunda. Kabak tadı da verse söylenmek zorunda. Herkesin bildiğini, kimse resmen görmez söylemezse, söz söyleme gereği doğan böyle bir yıldönümünde şaşkın bir aymaza benzetilme pahasına, yine aynı soruları sormak zorundayım. Çünkü aslında bu kalakaldığımızın resmi. Artık kalakalmayalım, artık bu kadar çok oyuna gelmeyelim. Bizi bu kadar çok öldürenlere karşı hep birlikte “bir dakika” diyebilelim diye sürekli tekrarlama gereği hissediyor. Tıpkı bir papağan gibi tekrarlayıp kayıplarımızı virgüllerle sıralıyoruz ve sonunda 'kimler yaptı?' diye soruyoruz. Çünkü elimizde somut bilginin, resmi tebliği yok. Örgütleyenler, emir verenler, oyuncular, yardımcı oyuncular, gizleyenler, şahitler, görevi kötüye kullananlar nerede? İpuçları nerede? Yok edilmiş bilgilerin izi nerede? Kaçırılmış ve yeşil pasaportlarla devlet görevlisi olarak dolaştırılmışlar nerede? Ve hatta dosyalar nerede? Bütün bunlar varken yok edilmişse, hiçbirinin gereği yapılmamışsa acaba biz her şey 'kabak gibi aydınlık' diyebilir miyiz?"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdi İpekçiMilliyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Ahmet Bakır ben 16 yaşındayım Azerbaycan Baş Komutanımız İlham Aliyev ile görüşmeyi talep ediyorum
Ahmet Bakır ben 16 yaşındayım Azerbaycan Baş Komutanımız İlham Aliyev ile görüşmeyi talep ediyorum
Kısıtlamaya uymayan 31 bin 69 kişiye işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 31 bin 69 kişiye işlem yapıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans