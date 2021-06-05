Çataklı: Mayıs'ta 81 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında ve son 1 ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere değinen Çataklı, "Salgınla mücadele kapsamında mayıs ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 6 milyon 132 bin 761 adet denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetlere bağlı olarak da 71 bin 78 kontrol yapılmıştır" dedi.

'81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Terörle mücadeleye değinen Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda; aralarında kırmızı kategoride aranan sözde Diyarbakır sorumlusu 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek, yine turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil, mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1696 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Ve mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

'358 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Bakan Yardımcısı Çataklı, organize suçlarla mücadeleye ilişkin de, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 30'u ulusal düzeyde, 13'ü bölgesel düzeyde, 315'i de yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir. 2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yapılan 223 operasyonla 2 bin 778 şahıs gözaltına alınmış, 903 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" diye konuştu.

17 BİN 893 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mayıs ayında uyuşturucuyla mücadele konusunda da 17 bin 893 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, bu operasyonlarda 23 bin 704 kişinin gözaltına alındığını ve 2 bin 310 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını kaydederek, "Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilo esrar, 10 kilo skunk, 1 ton 293 kilo eroin, 22 kilo kokain, 105 kilo bonzai, 219 kilo metamfetamin, 5 kilo afyon, 65 bin 472 adet ecstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kök kenevir miktarı, geçen aya göre tam 42 kat artmıştır. 15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında yüzde 57, yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 46'lık bir artış mevcuttur" dedi.

'KADES İNDİRME SAYISI 2 MİLYON 308 BİN'

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ciddi bir çaba ve teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Çataklı, "Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında ne yazık ki 19 kadın yaşamını yitirmiştir. Bu konuda pek çok tedbir alıyoruz, hemen her gün yeni önlemlerin peşinde koşuyoruz, kurumlar arası istişarelerimizi sürekli arttırıyoruz. Bu adımlardan en önemlilerinden birisi olan ve bir panik butonu olarak işlev gören, sadece kadınlarımızın kullanabildiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup, uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır. 1000 kelepçe izleme kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 675 BİN'

Koronavirüs salgını nedeniyle hem temposu hem de gündemdeki yeri azalan düzensiz göçle mücadelenin de kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirten Çataklı, "Mayıs ayında 862'si denizlerde olmak üzere toplam 9 bin 866 düzensiz göçmen ve 404 organizatör yakalanmıştır. Ayrıca ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 441 bin 571 ve bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir" dedi.