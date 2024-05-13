Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, Ağrı'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan iki barajdan Patnos Barajı'nda geçen yıl mayıs ayında yüzde 53 olan doluluk bu yıl yüzde 82'ye, Yazıcı Barajı'nda ise yüzde 76'dan yüzde 85'e çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle Ağrı'nın 30 yıllık yağış oranını ele aldıklarını söyledi.

Ağrı'da kış ve ilkbahar aylarında yağış ne kadar fazla olursa hem su kaynaklarının hem de tarımın bu durumdan olumlu etkileneceğini belirten Kayserili, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın 1993 ile 2023 arasındaki 30 yılı kapsayan süreci genel anlamda değerlendirdiğimizde, iklim verileri açısından yağış başlığını ele alacak olursak ortalama 496,7 milimetrelik bir yağış değeri var. 2023 yılı verilerine baktığımızda 522,9 milimetrelik bir yağış değeri karşımıza çıkıyor. Yani bu da Ağrı'nın geçen yıl 30 yıllık yağış ortalamasının üzerinde bir yağış aldığı karşımıza çıkıyor. 2023 yılında zaten gözlemlerimize de baktığımızda yeterli miktarda yağış olduğu gerçeği görüyorduk."

Kayserili, geçen yıl yağışın fazla olması sayesinde tarımsal üretimde verim artışının yaşandığını anlattı.

Bu yıl nisan ayı dışında Ağrı'nın iyi yağış aldığını ifade eden Kayserili, şunları kaydetti:

"2024 yılına geldiğimizde ise sadece yılın ilk 3 ayı olan ocak, şubat ve mart üzerinden yorumlama yapma şansımız var. İlk 3 aylık verilere baktığımızda da 2023 yılına göre biraz daha şanslı olduğumuzu görebiliyoruz. 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarına baktığımızda 106,4 milimetrelik bir yağış değeri karşımıza çıkıyor. 2024'ün ocak, şubat ve mart aylarına baktığımızda 286,5 milimetre değerinde yağış düştüğünü görüyoruz."

Kayserili, Ağrı'nın en fazla ilkbahar aylarında yağış aldığını, bu yıl nisan ayının çok sıcak geçtiğini ancak mayısın yağışlı geçmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Dağlarda eriyen karlar ve yağışın yeterli seviyede olmasının akarsuların seviyelerini yükselttiğini ve barajlara yaradığını ifade eden Kayserili, "Hayvancılık açısından Türkiye'nin en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip olan illerdeniz. Burada da genellikle bahar mevsiminde hayvanlar yaylalara çıkarılır. Yaylalarda yaz ayları boyunca beslendikten sonra sonbahara doğru tekrar geri getiriliyor. Doğal ortamlarda yağış ne kadar fazla olursa hayvanların beslenebileceği doğal besin miktarında da artışlar olur." dedi.

Patnos Barajı yakınlarındaki köyde yaşayan İzzet Erkan ise barajın son yıllarda su seviyesinin düştüğünü ve eski yapıların ortaya çıktığını belirterek, bu seneki yağışlarla su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Erkan, "Bu sene dağlarda kar fazla olduğu için barajdaki su seviyesi iyi yükseldi. Her taraftan su geliyor. Vatandaşlar da suyu idareli kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Tutak ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Teker de nisan ayının çok sıcak geçtiğini, bu durumun tarımı olumsuz etkilediğini ancak mayıs ayının yağışlarla çok bereketli geçtiğini kaydetti.