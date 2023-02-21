Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.148,93
ALTIN
1.116,90
DOLAR
18,87
STERLİN
22,72
EURO
20,16
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...

İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonucunda 8 okulun tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

21 Şubat 2023 Salı 09:49
İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi

İZMİR - Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, risk taşıyan 8 okulun olduğunu ifade ederek, bu okulların tahliye tarihlerini açıkladı.

Açıklamada, okullar ve tahliye tarihleri şöyle aktarıldı:

"26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi, 22 Şubat tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesine, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Hasbi Şengül İlkokulu (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokuluna (B Blok), 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli'deki Sasalı İlkokul/Ortaokulu, Kaklıç İlkokulu/Ortaokuluna, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça'daki Reha Necla Midilli Ortaokulu yarın itibarıyla Reha Necla Midilli İlkokuluna, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa'daki Armutlu Ortaokulu yarın itibarıyla Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokuluna, 10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa'daki Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu yarın itibarıyla Aliya İzzetbegoviç Ortaokuluna, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa'daki Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi, İbrahim Polat - Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesine, 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Urla'daki Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu (1-2 Kademe) 22 Şubat tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokuluna taşınacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
IzmirRisk Taşın 8 OkulTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi
Sanal ortamda 808 hesap yöneticisinin depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edildi
Sanal ortamda 808 hesap yöneticisinin depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans