Ankara

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,5 yükselerek 32 milyar 295 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2022'de yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 62,2'ye geriledi.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-temmuzda döneminde yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 24,1 yükselerek 19 milyar 761 milyon dolardan 24 milyar 520 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta temmuzda imalat sanayinin payı yüzde 92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta temmuzda ara mallarının payı 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,6 olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 74,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Temmuzda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 673 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 101 milyon dolarla ABD, 978 milyon dolarla Irak, 962 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 12 milyar 378 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 8 milyar 489 milyon dolarla ABD, 7 milyar 265 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 958 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ine karşılık geldi.

Temmuzda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken bu ülkeyi 3 milyar 650 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 839 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 458 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,9'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ise ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 28 milyar 384 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 26 milyar 841 milyon dolarla Çin, 16 milyar 278 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 249 milyon dolarla İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 4,5 azalırken, ithalat yüzde 11,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 2,4 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuzda döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8 oldu. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artarak 18 milyar 198 milyon dolara, ithalat yüzde 11,6 artarak 29 milyar 686 milyon dolara çıktı.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 19,3 artarak 9 milyar 628 milyon dolardan 11 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2022'de yüzde 63,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 61,3'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 azalarak 130 milyar 471 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 artarak 202 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 20,9 artarak 59 milyar 888 milyon dolardan 72 milyar 387 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2022 döneminde yüzde 69,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 64,3 oldu.

AA