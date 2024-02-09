Ankara

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınlanıyor.

ODTÜ'de geliştirilen fiber optik mikrofon acil durumlar için hassas dinleme yapacak ODTÜ'de geliştirilen fiber optik mikrofon acil durumlar için hassas dinleme yapacak

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu

Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Kaynak: AA