Ankara
Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınlanıyor.
Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.
Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.