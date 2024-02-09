Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

ODTÜ'de geliştirilen fiber optik mikrofon acil durumlar için hassas dinleme yapacak

ODTÜ'de geliştirilen fiber optik mikrofon acil durumlar için hassas dinleme yapacak

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronot u Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınlanıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.