ANTALYA (AA) - Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaat firmasına ait temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu evleri zarar gören iki aile, kayma riski bulunan evlerine giremiyor.

Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı
İçeriği Görüntüle

İki aile, göçük riskine karşı evlerinin bahçesinde bekliyor.

Dün akşam Serik'te inşaat kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte zemininde çatlaklar oluşan 2 katlı ev tahliye edilmiş, evin bulunduğu alana ve göçüğün meydana geldiği inşaat sahasına şerit çekilerek güvenlik bölge çemberine alınmıştı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Muhabir: Servet Tümer

Kaynak: AA