Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan elli günden az olmamak üzere para cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, sanıkların içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmede bulundukları anlatıldı.

Sanıklar Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan hakkında iddianamede, "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan elli günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

Birleştirilme talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Turan ve Aras hakkında ayrıca "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.