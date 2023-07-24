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Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 27 Temmuz Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, TSİ 20.30'da Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da 21.00'de Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek.

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