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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında yarın 1 maç, 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

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