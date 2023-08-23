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Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

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