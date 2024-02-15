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Emre Belözoğlu: Galatasaray maçını özel kılmak ve mutlu şekilde sonlandırmak istiyoruz

Emre Belözoğlu: Galatasaray maçını özel kılmak ve mutlu şekilde sonlandırmak istiyoruz

Alınan sonuçlar şöyle:

Öne çıkan diğer karşılaşmada Feyenoord ile Roma 1-1 berabere kaldı. Feyenoord'un golünü 45+1. dakikada Igor Paixao atarken, Roma'nın golü 67. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Galatasaray'da 62. dakikada Victor Nelsson, Sparta Prag'da ise 80. dakikada Matej Rynes kırmızı kart gördü.

Konuk ekipte 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikada Jan Kuchta ağları sarstı.

Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, 19. dakikada Kerem Demirbay, 61. dakikada Ladislav Krejci (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

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