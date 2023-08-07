Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını TSİ 17.00'de konuk edecek.
3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:
Yarın:
17.00 Astana (Kazakistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
10 Ağustos Perşembe:
19.00 Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç)
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya)
20.00 Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus)
20.00 Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika)
AA