Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1

Kaynak: AA