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Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu, yarın 8 maçla tamamlanacak.

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