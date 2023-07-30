Haber: Beyza Betül Cihan

3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Air Albania Arena'da gerçekleştirilecek KF Tirana - Beşiktaş maçının kağıt biletleri, taraftarlar için Beşiktaş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nde satışa sunulacak. Bilet fiyatı 15 Euro olarak belirlendi ve ödemenin Euro olarak yapılması gerekmektedir.

Kağıt bilet satışları, yarın (31 Temmuz) saat 10.00'da başlayacak ve taraftarların 2 Ağustos saat 12.00'ye kadar Beşiktaş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden biletlerini temin edebilecekler.

Satış gişesi çalışma saatleri şu şekildedir:

31 Temmuz-1 Ağustos: 10.00-19.00

2 Ağustos: 10.00-12.00

Bilet satışlarına yönelik herhangi bir değişiklik ve güncelleme için Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Taraftarların, takımına olan sevgi ve coşkusunu Avrupa'da da en iyi şekilde yansıtmak için müsabakaya yoğun katılım göstereceği belirtiliyor