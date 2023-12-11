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UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

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