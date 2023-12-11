Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)
20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray
23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)
23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)
13 Aralık Çarşamba:
20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)
23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)Kaynak: AA