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Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

TSİ 23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

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