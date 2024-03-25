Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Kaynak: AA