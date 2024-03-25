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Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

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