Haber: Mert Osman Erman

Gece saldırısında liman ve tarımsal altyapı zarar gördü.

Moskova'dan rapor edilen yeni saldırıya ilişkin hemen bir açıklama gelmedi.

Izmail, NATO üye devleti Romanya'nın karşısındaki bir yerde bulunuyor ve bu haftanın başlarında Rus insansız hava araçlarına yönelik bir saldırıya uğramıştı.

Ukrayna, bu saldırı sırasında Rus insansız hava araçlarının Romanya topraklarına indiğini iddia etti, ancak Romanya bunu reddetti.

Rusya, Ukrayna'nın tahılını nehir üzerinden ihraç etmesini engellemeye çalışarak bir aydan fazla süredir Dinyester Nehri boyunca Ukrayna'nın liman tesislerine saldırıyor.

Ukrayna, dünya tahıl ve mısır ihracatının önde gelen ülkelerinden biridir.

Romanya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık, Rusya ve Türkiye liderlerinin Karadeniz aracılığıyla güvenli bir şekilde tahıl ihraç etmesine izin veren bir anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri yaparken ortaya çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu anlaşmanın yeniden başlaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etmek amacıyla Soçi şehrine gitmişti.

Putin, Moskova'nın Temmuz ayında terk ettiği anlaşmanın ancak Batı'nın Rus tarım ürünlerine uygulanan yaptırımları kaldırma taleplerini karşılayana kadar yeniden yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Ancak Rusya'nın altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl tedarik etme ve lojistiği ücretsiz olarak gerçekleştirme planlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca Salı gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev, yetkililerin açıklamasına göre roket saldırısına uğradı, ancak can kaybı veya zarar olmadı.

Bir Ukrayna savunma yetkilisine göre, tüm Rus füzeleri hava savunması tarafından imha edildi.