CERAŞ AA- Ürdün'ün kuzeybatısında antik kentlerden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Ceraş kentinde yaşayan 61 yaşındaki Havamide, 35 yıldır heykeltıraşlık mesleğini icra ediyor.

AA muhabirine konuşan Ürdünlü heykeltıraş, babasından öğrendiği sanatı yıllardır sabır ve özveriyle yaptığını dile getirdi.

Antik çağlarda birçok medeniyette gücü temsil eden aslan ve şahin figürüne eserlerinde oldukça fazla yer veren Havamide, kullandığı kayaların doğal formuna zarar vermeden estetik hale getirdiğini ifade etti.

Kaybettiği küçük oğlunun acısını sanata tutunarak dindirmeye çalışıyor

Havamide, 11 yıl önce bir trafik kazasında en küçük oğlunu kaybettiğini belirterek kalbinde derin yara açan bu olayın acısıyla yıllardır yaşadığını söyledi.

Zamanı unutmak ve acısını dindirmek için sanatından destek aldığını ifade eden Havamide, "Taş ve kayaların içinde saklı olan güzelliği ortaya çıkarmak ve saatlerce taşları oymak oğlumun kaybından dolayı hissettiğim acıyı yenmeme yardımcı oluyor." diye konuştu.

Eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığını, hayatta kalan 5 çocuğunun da evlendiğini ve evde yalnız yaşadığını aktaran Havamide, "En küçük oğlumu 2012'de bir trafik kazasında kaybettim ve o zamandan beri herkesten uzaklaşmaya ve yalnız kalmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir şekli taşa ve mermere oyma yeteneğine sahibim"

Havamide, "35 yıldan uzun süredir siyah beyaz tortul, bazalt ve mermer oymacılığı ile uğraşıyorum. Babam Ceraş Eski Eserler Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Arkeolojik alandaki varlığı sayesinde heykeltıraşlığı öğrendi ve uzun yıllar bu sanatla uğraştı. Sanatın inceliği ve tekniklerini sabırla bana aktarmaktan asla vazgeçmedi." dedi.

"Heykeller, kuşlar, sütun başlığı, su çeşmeleri ve çok daha fazlası gibi aklıma gelen herhangi bir şekli ve görünümü taşa ve mermere oyma yeteneğine sahibim." diyen Havamide, çalışmak için belirli bir zamanının olmadığını, kayalara özlem duyduğu anda onlarla günde en az 6 saat geçirdiğini söyledi.

Havamide, bazı heykellerin yapımının 10 günden fazla sürdüğünü ve bir ayda yaklaşık 40 parça ürün hazırlayabildiğini aktararak, eserlerini 140 ile 4 bin 200 dolar arasında değerle satışa sunduğunu dile getirdi.

Ürdünlü heykeltıraş, "Açıkçası ürünler pahalı, yani geliri yüksek olanlar, evlerine estetik ve sanatsal bir dokunuş katmak isteyenler alabiliyor." ifadelerini kullandı.