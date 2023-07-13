Kentte ilk lavanta bahçesi, 2018 yılında İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağladığı 55 bin fide desteğiyle Ulubey ilçesinde, "Lavanta Denizi" ismiyle kuruldu.

Bahçeyi örnek alan birçok çiftçi, kendi tarlalarını lavanta bahçesine dönüştürdü.

Lavanta üretim alanı 2021 yılında 330, 2022 yılında 600, bu yıl itibarıyla 970 dekara çıktı.

Kent merkezinde 200, Ulubey ilçesinde 375, Eşme ilçesinde 250, Banaz ilçesinde de 145 dekarlık lavanta bahçesi bulunuyor. Kentte lavanta üretimi ise 550 tona yükseldi.

Ziyaretçilere lavanta bahçelerinin güzel manzarasında fotoğraf çekilme imkanı tanıyan üreticiler, lavantadan elde edilen lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta balı, lavanta sabunu gibi ürünleri de beğeniye sunuyor.

"Turizm yönü ciddi anlamda bize katkıda bulunuyor"

Kentte ilk lavanta bahçesini kuran 45 yaşındaki Haşim Deniz Öziş, ilk başladığında diğer çiftçilerin yadırgadığını dile getirdi.

Bahçesinin başarılı olmasıyla yöredeki çiftçilerin kaderinin de değiştiğini ifade eden Öziş, şöyle konuştu:

"Lavanta kolonyası, yüzey temizleyicilerini yapmaya başladık. Bunun yanında bir de turizm boyutu var. Bu tarafı ciddi anlamda katkıda bulunuyor bize. Bahçemizde geçen yıl 20-25 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu yıl 35-40 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Bahçemizin Ulubey ilçesinde olmasının da ziyaretçi sayımıza oldukça etkisi oluyor. Burada Ulubey Kanyonu, Blaundos Antik Kenti ve hanlarımız var. Onların da çok büyük etkisi oluyor ziyaretçi anlamında. Biz ayrı bir değer katmış olduğumuza inanıyoruz."

Bahçenin içerisine yaptığı kafede çeşitli içeceklerinin yanı sıra Uşak'ın yöresel lezzetleri döndürme, bükme gibi ürünlerin de satışını yaptığını dile getiren Öziş, şöyle konuştu:

"Biz bu bahçede 30 ila 40 ton arasında yaş ürün elde ediyoruz. Bundan elde ettiğimiz yağın 150-200 litresini burada gramlar halinde yaptığımız şişelerde kendimiz satıyoruz. Geri kalanını da toptan veriyoruz. Biz bunu tek başımıza başarmadık. Uşak Valiliği, Ulubey Belediyesi, Ulubey Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bize her anlamda çok ciddi destekler verdi. Hala daha vermeye devam ediyor. Onlar bizim en büyük destekçimizdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Ziyaretçiler memnun

Ziyaretçilerden Fatma Ertuğrul, kızının isteğiyle lavanta bahçesini görmeye geldiklerini ifade etti.

Manzaraya hayran olduklarını anlatan Ertuğrul, "Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Mis gibi kokuyor. Hele şu saatlerde rüzgarla mis gibi kokusu geliyor. İyi ki gelmişiz. Kızlarım fotoğrafı çok seviyor. Çok güzel fotoğraflar çektik. Güzel zaman geçirdik burada. İnsana anı kalabilecek bir yer burası." dedi.

Lavanta bahçesini görmek için Aydın'dan geldiğini kaydeden Nazife Çakmak ise "Bence burayı herkes görmeli. Doğası harika. Kokusu bile yeter. Görüntüsü harika. Oturup, dinlenebileceğiniz bir alan da var. Çok güzel fotoğraf çekimi için alanlar yapılmış. Gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için geldiğini aktaran Selma Baburoğlu da "O kadar güzel ki o kadar beğendim ki bence herkes burayı görmeli. Ben yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza gelip, burayı görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

AA