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Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar -Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

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