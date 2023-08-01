ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlerin devlet katkısı olarak işletmelere verildiği anımsatıldı.

Devlet katkısının ödenmesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak düzenlediği usul ve esaslara göre yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mevcut durumda ödenen devlet katkısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan ödenekten karşılanmaktadır. Devlet katkısı ödeme uygulaması 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında sona erecektir."

Açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlatılan mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programlarıyla ilgili kayıt ve uygulamalardaki bazı sorunlar üzerine devlet katkısının kapsamının düzenlemesi ihtiyacı doğduğu bildirilerek, çözüm için Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR arasında 24 Temmuz'da mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Bu tarih itibarıyla bilişim altyapısı güncellenene kadar ustalık telafi programı kayıtlarının durdurulduğu belirtilen açıklamada, devlet katkısıyla ilgili düzenlemenin içeriğine dair şunlara yer verildi:

"Her öğrenci devlet katkısından bir defaya mahsus yararlandırılacak. İŞKUR Aktif İşgücü kurs veya programlardan yararlananlara devlet katkısı ödenmeyecek. Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında mesleğinde ustalık belgesi alabilecek durumda olanlara devlet katkısı ödemesi yapılmayacak. Kayıt olmak istediği meslek alan/dalından belge veya diploması olanlara devlet katkısı ödenmeyecek. Kayıtlı olduğu meslek dalında eğitimi yarıda bırakıp başka bir meslek dalından tekrar kayıt olan öğrenciler için toplamda ustalık telafi eğitimi süresi kadar devlet katkısı ödenecek.

Kanunlara göre belirlenmiş olan yaş ve çalışma süresini tamamlayarak aylık bağlanmış olanlar (emekliler) için 3308 sayılı Kanunun Geçici 12'nci maddesindeki devlet katkısı ödenmeyecek. Son üç yıl içerisinde süreye bağlı olmaksızın sigortalı olarak çalışanlara devlet katkısı ödenmeyecek. Ön lisans ve üzeri bir programdan mezun olanlara devlet katkısı ödemesi yapılmayacak. Öğrenciye sözleşme gereği ödenmesi gereken ücreti banka hesabına yatırdığını belgeleyen evrakı bir ay içerisinde beyan etmeyen işletmeler devlet katkısından o ay için yararlandırılmayacak. 3308 sayılı Kanunun 18'inci maddesi kapsamında eğitim birimi oluşturmayan işletmelere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak. Devlet katkısı ödemesi yapılacak olan öncelikli alanlar İŞKUR ile belirlenecek."