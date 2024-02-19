VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Müsabakada Hırvat Ksenija Jurkovic ile Sırp Aleksandar Petrovic hakem ikilisi görev alacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, CEV Şampiyonlar Ligi’nde daha önce A. Carraro Imoco ile dört kez karşı karşıya gelen VakıfBank, bu maçların üçünü kazandı. Sarı-siyahlılar, İtalyan ekibiyle üç defa finalde karşılaşırken, 5 Mayıs 2018’de ise Dörtlü Final'de İtalyan ekibine rakip oldu. İki takım çeyrek finalde ise ilk defa birbiriyle eşleşti.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Imoco ile ilk kez finaller dışındaki bir turda karşılaşıyoruz. Bu yeni bir durum ve böylesine harika bir takımla tekrar rekabet etme şansına sahip olacağımız için heyecanlıyız. Imoco harika durumda ve çok iyi oynuyorlar, yenilmiyorlar. Bizim için zor bir iş olacak. Ancak aynı zamanda taraftarlarımızın bize harika bir maç oynamak için yardımcı olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın ABD'li orta oyuncusu Chiaka Ogbogu ise VakıfBank formasıyla tekrar çeyrek final oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Güçlü ve formda bir takımla karşılaşacağız. Sahada rekabetçi bir oyun sergilemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkes için sağlıklı bir maç olmasını diliyorum. Umarım yarın sahada en iyi performansımızı gösterebiliriz." ifadelerine yer verdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak.