Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hasara yol açtı. Tuşba ilçesine bağlı 1300 nüfus ve 230 haneli Canik Mahallesi de depremin yıkıma yol açtığı mahalleler arasında yer aldı.

Depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede, yıkılan ya da ağır hasar gören ev ve ahırların yerine devletin sağladığı imkanlarla yeni ev ve ahırlar inşa edildi. TOKİ tarafından depreme dayanıklı inşa edilen evlerinde güvenle oturan mahalle sakinleri, kaybettikleri yakınlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

Deprem günü katıldıkları veli toplantısının erken bitmesiyle yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan kurtulan mahalle sakinleri, buruk bir sevinç yaşıyor.

"Mahallede 3 düğünün olması faciayı önledi"

Mahalle muhtarı Mehmet Oflas, AA muhabirine, 23 Ekim 2011'de acı bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Depremde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirten Oflas, şunları kaydetti:

"O gün veli toplantısı vardı. Yaklaşık 150 veli katılmıştı. Ben de okul aile birliği başkanıydım. Toplantı bittikten yaklaşık 5 dakika sonra deprem oldu. Çok şiddetliydi. Mahallemizde 1993'te inşa edilen üç katlı okulumuz ile evlerimiz yıkıldı. 11 insanımızı kaybettik. Mahallemizin yüzde 50'sinde yıkım yaşandı. Hayvanlarımız telef oldu. Hayatımda böyle bir sarsıntı yaşamadım. Deprem günü mahallemizde üç düğünün olması, okulda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yoksa can kaybımız daha fazla olacaktı. İnsanların büyük bölümü düğünlerdeydi. Mahallemizde yaşayanların neredeyse tamamı akraba. Kaybettiğimiz 11 canın acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Böyle acıları Allah bir daha yaşatmasın."

Depremden sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Oflas, "Depremden hemen sonra çadır ve konteynerler dağıtıldı. Devletimiz, depremde zarar gören 230 vatandaşımızı ev yaptı, ahırları yıkılanların ahırları yapıldı, telef olan hayvanlar yerine hayvan desteği verildi. Bu şekilde zararımız karşılandı. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Devletimiz yıkılan evlerin yerine yenilerini yaptı"

Üç katlı okulun enkazında kalmaktan kurtulan 50 yaşındaki Mehmet Emin İleri de depremde amcasının, yengesinin ve yeğenlerinin yıkılan evin enkazında hayatını kaybettiğini anlattı.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissettiklerini ifade eden İleri, şöyle devam etti:

"Okuldaki veli toplantısına katıldım. Toplantı biraz daha geç bitseydi yaklaşık 150 kişi enkaz altında kalacaktık. Çok şiddetliydi. Depremde evlerimiz, üç katlı okul binamız yerle bir oldu. Enkazdan 2 saat sonra, bir gün sonra canlı çıkarttıklarımız oldu. 11 can kaybımız vardı. Mahallemizde herkes akraba. Acı hepimizin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz, yıkılan evlerin yerine yenilerini yaptı. Eksikliklerimiz giderildi."

8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Elif İleri ise depreme henüz 2 aylıkken yakalandığını ve tek katlı evin enkazından çıkarıldığını belirterek, "Ben bebekken deprem olmuş. Büyüdüğümde öğrendim. Depremde 24 yaşındaki annem Elif, 90 yaşındaki dedem Kerem ile 9 yaşındaki kuzenim hayatını kaybetmiş. 9 yaşına kadar bunlardan bana hiç bahsedilmedi. Daha sonra öğrendim. Annemin fotoğrafına bakıyorum. Sürekli mezarı başına giderek dua ediyorum. Doktor olmak, deprem bölgelerinde çalışmak, çocukları iyileştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.