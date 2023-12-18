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Soğuk havanın hakim olduğu kentte, oyun parkları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Muş'ta da dün akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 138 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Kentte dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar a bıraktı.

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