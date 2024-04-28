Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Yenikapı'dan başlayıp tarihi yarımada etrafında koşulan yarışın elit atletler kategorisini erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarışın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Dünyada yarı maratonun geliştiğini aktaran Onur, "Katılım açısından yüzümüzü güldüren bir yarış oldu. Geçen senenin yüzde 18 üzerinde katılım vardı. Bir senede yüzde 18'lik büyüme çok ciddi. Dünyada da yarı maraton maratondan daha hızlı bir şekilde büyüyor. Burada da görüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl İstanbul'da dünya rekoru kırıldığını hatırlatan Renay Onur, "Bu parkurun özelliği Türkiye'de ilk atletizm rekoru kırılan parkur olması. Dünya kadınlar yarı maraton rekoru burada kırıldı. O yüzden atletler buraya yine bir rekor kırılır mı diye geliyor. Ancak bu sene maalesef olmadı. Rüzgar ve yağmur da bizden yana değildi. Ancak fena dereceler yapılmadı. Çünkü iyi olan bir elit atlet grubu vardı." ifadelerini kullandı.

Renay Onur, İstanbul Yarı Maratonu'nun dünyada popüler olmaya başladığını aktararak, "Kırılan dünya rekoru, buranın daha çok konuşulmasını sağlıyor. Elit atletler rekor kırmak, olimpiyatlar için puan almak veya kişisel en iyi derecesini yapmak için burayı tercih ediyor. Avrupa katılımcıları 2013'ten sonra azalmıştı. Turistler de de azalmıştı. Son üç yıldır fuarlara da katılıyoruz. Hızlı bir şekilde yabancı katılımın da arttığını görüyoruz. Hatta yerli katılımından daha fazla yabancı katılımı var. Burası 2-3 sene sonra maratondan daha fazla kişi katılır hale gelecek." şeklinde görüş belirtti.