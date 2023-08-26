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Mahalle sakinleri, kuraklığın artmasıyla tarımdaki verimlerinin azaldığını belirterek, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari-Van-Şırnak arasında yaklaşık 3 bin rakımda yer alan kanalı temizledikten sonra su veren ekipler, 90 bin dönüm araziyi suyla buluşturdu.

Ekipler, 110 kilometre uzaklıkta bulunan Topçudeğirmeni Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır atıl durumda bulunan gölet ve kanalda temizlik çalışması başlattı.

VAN AA- Kırsal kesimlerde yürüttüğü çalışmalarla tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz

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