İSTANBUL AA- Prova nedeniyle 06.00'da geçici olarak trafiğe kapatılan caddenin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişi ile buraya D-100 kuzey ve güney istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden, Ordu Caddesi'nden, Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan ve Keçeci Meydan Sokak'tan girişleri kapattı. Yine Hal Yolu Güney'den de geliş yönüne Vatan Caddesi girişi ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, alternatif olarak ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanabiliyor.

Cadde ve bağlantı yolları provaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açılacak.