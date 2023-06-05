HABER: DİNÇER KARACALAR



Vedat Alçay, sürpriz bir düet çalışmasıyla müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor. Sanatçı, söz ve müziğine de imza attığı, sosyal medyada viral hale gelen “Gülüşlerine Hayranım” şarkısında tüm Türkiye’nin kalbine taht kuran 3.5 yaşında minik Almina ile düet yaptı.



GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUM



Vedat Alçay’ın Almina ile söylediği “Gülüşlerine Hayranım” düeti, 10 Haziran Cumartesi günü tüm dijital platformlarda ve Vedat Alçay’ın YouTube kanalında yerini alacak. Alçay, dijital platformlarda 1 milyar tıklanmayı geçen şarkısının bu yeni versiyonu için de iddialı: “2023 yazına da damga vuracağım. Gümbür gümbür geliyorum!”



KENDİ YAPIM ŞİRKETİNİ KURDU



Vedat Alçay müzik kariyerinde yeni bir sayfa daha açtı ve kendi yapım şirketini kurdu. ‘VaaV Music’ adlı yapım şirketinin ilk projelerini yayınlayan Alçay, kendi şarkılarının yanı sıra yeteneğine güvendiği genç müzisyenlerin eserlerini de müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı.



