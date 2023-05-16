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Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın seçim sonuçlarını abonelerine ulaştırmasını değerlendirirken "Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik." dedi.

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