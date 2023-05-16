AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın seçim takip çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın seçim sonuçlarını abonelerine ulaştırmasını değerlendirirken "Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik." dedi.
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın seçim takip çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın seçim sonuçlarını abonelerine ulaştırmasını değerlendirirken "Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik." dedi.