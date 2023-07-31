31.07.2023

Türkiye'de şifahaneleri inceleyen ABD'li Dr. Awaad: İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti

İslam ilimleri ve psikoloji üzerine çalışmalar yapan ABD'li psikiyatrist Dr. Rania Awaad, "Psikoloji çalışmaları Müslümanların mirasının bir parçası. İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti ve bunu şifahaneler ile görüyorsunuz." dedi.