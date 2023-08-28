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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "T Kuşağı" paylaşımı

Ahmetovic: Savaşlarda hep masum insanlar kayıplar yaşıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna 'daki "Markale Pazar Yeri"ne düzenlediği saldırıda bacağını diz altından kaybeden Amerisa Ahmetovic , barışın dünyadaki en değerli şey olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki "Markale Pazar Yeri"ne düzenlediği saldırıda bacağını diz altından kaybeden Amerisa Ahmetovic, barışın dünyadaki en değerli şey olduğunu söyledi.

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