Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki "Markale Pazar Yeri"ne düzenlediği saldırıda bacağını diz altından kaybeden Amerisa Ahmetovic, barışın dünyadaki en değerli şey olduğunu söyledi.
AA
Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki "Markale Pazar Yeri"ne düzenlediği saldırıda bacağını diz altından kaybeden Amerisa Ahmetovic, barışın dünyadaki en değerli şey olduğunu söyledi.
AA
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