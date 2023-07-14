"Kaçak madenciliğin yol açtığı tahribatta en ağır bedeli ödeyenler, en çok etkilenenler çocuklar oldu. Resmi olarak, 2019'dan bu yana 570 çocuğun öldüğüne ilişkin kayıt var ve henüz sistemde bildirilmemiş yaklaşık 300 ölü çocuk daha bulunuyor."

AA