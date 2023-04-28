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Açılışı 26 Nisan'da gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin AA tarafından hazırlanan zaman atlamalı (time-lapse) 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor.

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