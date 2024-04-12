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Ruanda soykırımında 10 bin kişinin katledildiği kiliseden sağ kurtulan Omar Ndizeye anlattı

Filistinli tüccar, çelik ve diğer ürünlerin ithalinin Filistinliler için önemini anlattı

Filistin Ekonomi Bakanlığı: Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye'dir

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