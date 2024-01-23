23.01.2024

Bakan Göktaş, teknolojiyle ilgilenen kadınlara yapay zekayla hazırlanan metinden seslendi

Bakan Göktaş toplantıdaki konuşmasının giriş kısmının yapay zeka yardımıyla hazırlandığını belirterek "STEM alanlarında kadınların etkin olması neden önemli' diye sorduk ve gördüğünüz üzere yapay zeka bize son derece derli toplu bir cevap verdi" dedi