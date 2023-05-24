24.05.2023

Bakan Kirişci: "(Buğday hasadı) Bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini belirterek, "Bu 21 milyon tonluk buğday, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda." dedi.