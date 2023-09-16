15.09.2023

Bayraktar AKINCI TİHA 30 bin uçuş saatini tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.