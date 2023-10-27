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CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla imza attığı özel belgesel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya uzanan Kurtuluş Rotası'nı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la katetildi.

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