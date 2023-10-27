AA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla imza attığı özel belgesel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya uzanan Kurtuluş Rotası'nı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la katetildi.