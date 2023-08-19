Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Çolaklı köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutların inşası devam ediyor.
AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Çolaklı köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutların inşası devam ediyor.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P